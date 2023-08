Für Kurzentschlossene sind für Sonnabend und Sonntag noch Tagespässe für je 89 Euro erhältlich. Wer nicht hinreisen will, kann das Festival auch in einem Livestream verfolgen.

Das Highfield wird zum 24. Mal veranstaltet. Seit 2010 ist das Festival am Störmthaler See beheimatet. Vorher fand es am Stausee in Hohenfelden in Thüringen statt.