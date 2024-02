Die beiden Ibis-Hotels "Leipzig City" und "Budget" in der Leipziger Innenstadt schließen vorübergehend. Wie die Betreiber, die französische Accor-Gruppe, auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, hat es in beiden Häusern Wasserschäden gegeben. Die Hotels - die in einem Objekt untergebracht sind - müssten deshalb kurzfristig saniert werden.



Gäste, die für Termine nach dem 29. Februar Zimmer gebucht haben, werden demnach schnellstmöglich informiert. Hotel-Alternativen müssten selbstständig gesucht werden.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Peter Endig