Tagung in Leipzig Was Fotografien über die Herkunft von Raubkunst verraten

18. April 2024, 05:00 Uhr

Wenn von Provenienzforschung die Rede ist, geht es meist um koloniale Raubkunst und die Frage nach deren Rückgabe. Dabei wird insgesamt die Herkunft und Geschichte von Kulturgütern untersucht – auch wenn es um Enteignung von Kunst im Nationalsozialismus oder in der DDR geht. Fotografien können dabei in der Forschung wichtige Indizien sein oder den Startpunkt einer Forschung markieren. Aktuelle Erkenntnisse und Forschungsfragen werden Donnerstag und Freitag in Leipzig diskutiert.