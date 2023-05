Nach der großangelegten Razzia bei der Klimaschutzgruppe Letzte Generation in mehreren Bundesländern haben etwa 200 Menschen in Leipzig demonstriert. Das Bündnis Fridays for Future hatte zu der Solidaritätsbekundung mit den Klimaaktivisten aufgerufen. Der Demonstrationszug lief am Mittwochabend um den Innenstadtring, sagte ein Polizeisprecher.