Was für ein absurder Gedanke in einem Rechtsstaat, wenn sich jeder die Regeln selbst heraussucht, an die er sich zu halten gedenkt. Hinzu kommt: Trotz der offensichtlichen Provokationen müssen die legitimen Vertreter des Staates stets sehr darauf achten, vor Gericht nicht auf die Nase zu fallen und keine falschen (und von den Demonstranten gewünschten) Bilder zu liefern. Stichwort "Polizeigewalt".

Denn das Recht auf Versammlungsfreiheit ist in der Verfassung etwas höher gewichtet als das Recht auf pünktliches Erscheinen am Arbeitsplatz. Also wurden die Aktivisten in Jena belehrt und befragt, sie hatten angemessen Zeit, ihre politischen Anliegen vorzubringen und um 10.00 Uhr war die Kreuzung zu räumen. Zum Vergleich: Im Falle der 1. Mai-Demonstration, die vernünftig angemeldet wurde, gibt es solche Regelungen auch, aber die sind weniger spontan und das Ende ist definiert.