In einer Online-Petition und in sozialen Medien setzen sich Fans des Tierpflegers Jörg Gräser für dessen Rückkehr zum Löwengehege des Zoos Leipzig ein. Der Mann war nach 36 Jahren von der Hausleitung in einen anderen Bereich versetzt worden. Seitdem fragen Fans auch immer wieder: Was ist mit den Löwen? Leiden die nicht auch unter dem Verlust ihrer Bezugsperson? "Selbstverständlich. Es sind soziale und hochintelligente Lebewesen", sagt der Löwen- und Artenschutz-Experte von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt am Main, Dr. Joachim Scholz.