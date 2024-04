"Alternative Medien" Telegram, YouTube, "Facebook: Messengerdienste, Videoplattformen und Social Media dienen vermehrt als Informationsquelle für ihre Nutzerinnen und Nutzer, in Ergänzung oder auch als Ersatz für die klassische Berichterstattung in Zeitung, Radio und Fernsehen. Seit geraumer Zeit verzeichnen diese sich selbst als 'alternative Medien' bezeichnenden Kommunikationskanäle vermehrt an Zulauf. Immer mehr Menschen ziehen sich in diese Kanäle und die dort geführten Diskussionen zurück." www.demokratie-leben.de