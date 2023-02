Generationswechsel in der Landwirtschaft Was eine junge Landwirtin aus Niederndodeleben antreibt

In Sachsen-Anhalts Landwirtschaft fehlt es an Nachwuchs. Arbeiten im Sommer, wenn andere Urlaub machen. Techniker, Betriebswirt, Pflanzenbauer – alles in einer Person. Lange Arbeitstage, unternehmerisches Risiko, das Wetter, dazu wechselnde Vorgaben in der Politik. Einen landwirtschaftlichen Betrieb zu übernehmen, das muss man sich erstmal trauen. Was eine junge Landwirtin aus der Börde antreibt.