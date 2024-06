In Leipzig ist in der Nacht zum Sonnabend ein Mann in der Eisenbahnstraße gewaltsam verletzt worden. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN bestätigte die Polizei Leipzig, dass gegen 1 Uhr nachts ein Verletzter ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo er am Sonnabendvormittag noch behandelt worden sei. Ob es sich beim Ort des Antreffens in einer Shisha-Bar auch um den Tatort handele, müsse noch ermittelt werden. Auch, ob es sich um einen Messerangriff handelte, wollte die Polizei noch nicht bestätigen.