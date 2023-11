Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Leipzig Ofarim-Prozess: Zeugen haben keine antisemitischen Aussagen gehört

14. November 2023, 17:16 Uhr

Am dritten Prozesstag im Verleumdungsprozess gegen den Musiker Gil Ofarim am Landgericht in Leipzig sind Zeugen vernommen worden. Ihre Aussagen lassen Zweifel an Ofarims Äußerungen in einem Handyvideo aufkommen. Auch ein Digitalforensiker soll als Zeuge vor Gericht aussagen.