Studien haben gezeigt, dass es in Deutschland ein Umfeld gibt, dass Übergewicht eher fördert. In den vergangenen Jahren gab es da keine Verbesserungen. So sind fetthaltige und zuckerhaltige Lebensmittel in Deutschland sehr günstig. Darauf greifen gerade einkommensschwache Familien zurück. In manchen Staaten wurde eine sogenannte Zuckersteuer eingeführt, etwa in Großbritannien. Dadurch wurden zuckerhaltige Lebensmittel teurer und der Anteil an Menschen mit Adipositas konnte reduziert werden.