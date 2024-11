Rund 60 teilweise vermummte Menschen haben am Dienstagabend eine Veranstaltung an der Leipziger Universität gestört. Das bestätigte die Polizei der Messestadt. In einem Hörsaal hatte ein Verein eine Veranstaltung zum Thema Sexarbeit abgehalten. Die Protestierer werfen dem Verein Transfeindlichkeit vor, weil er transsexuelle Personen ausschließe. "Dieser Verein fokussiert sich auf die Ausstiegshilfe für sexarbeitende (cis) Frauen und schließt dabei trans* Personen gezielt aus", so die Kritik. Der Verein, Sisters e.V., war telefonisch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, da die auf der Homepage veröffentlichte Handynummer nicht vergeben ist.



Weil die Störer den Raum trotz mehrfacher Aufforderung nicht verließen, schritt die Polizei ein. Sie hat nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs aufgenommen.