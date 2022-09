Ohne Robotik und Automatisierung wird es in einer alternden Gesellschaft nicht gehen.

Laut Branchencluster arbeiten in Sachsen rund 330 Unternehmen, 41 Forschungsinstitute und 27 Start-ups an Robotik-Projekten. Der Umsatz rund um die Robotik liege bei etwa sechs Milliarden Euro pro Jahr. Neben München und Aachen entwickle sich vor allem Dresden mit seiner Exzellenz-Uni zu einem international beachteten Standort. Das erste Robotics-Festival gab es vergangenes Jahr in Dresden.