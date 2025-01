Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) sagte, man sei nicht grundsätzlich gegen den Ausbau. "Die Stadt ist der größte Profiteur des Ausbaus. Wir möchten aber auch atmen können", sagte er MDR SACHSEN. Die aktuellen Ausbaupläne würden die Stadt aber in der Ausweitung beschränken. Es könnten beispielsweise keine neuen Wohngebiete mehr gebaut werden. "Wir wollen eine gemeinschaftliche Lösung finden", so Bergner.

Der Flughafen Leipzig/Halle plant Investitionen in Höhe von 300 Millionen Euro, um neue Rollwege, Stellflächen und Gebäude zu errichten. Ziel ist nach Angaben der Betreiber, den Betrieb effizienter zu gestalten: Künftig sollen die DHL-Frachtmaschinen zentral am Drehkreuz parken, was die Be- und Entladung erleichtern würde. Aktuell seien die Flugzeuge über das gesamte Gelände verteilt, was logistische Herausforderungen mit sich bringe.