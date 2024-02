Nach Firmenangaben sollen in Zwenkau in den kommenden zwei Jahren rund 120 Arbeitsplätze entstehen. Anfangs würden Ingenieure, Logistik- und Softwareexperten gesucht, auch Produktionsleiter und Einkäufer. Später seien auch unterschiedlich qualifizierte Facharbeiterinnen und Facharbeiter gefragt.



Mehrere hunderttausend Fahrzeuge könnten nach Firmenangaben mit mobilen Solarmodulen aus dem Werk bestückt werden. Die Platten wurden mit dem Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik (CSP) in Halle und dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg im Breisgau entwickelt und sollen den Energieverbrauch der Fahrzeuge verringern helfen.