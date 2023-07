In Leipzig hatte die Polizei Anfang Juni am sogenannten Tag X rund 1.000 Demonstrierende eingekesselt. Manchen wurden auch die Handys zur Beweisaufnahme abgenommen. (Archivbild)

In Leipzig hatte die Polizei Anfang Juni am sogenannten Tag X rund 1.000 Demonstrierende eingekesselt. Manchen wurden auch die Handys zur Beweisaufnahme abgenommen. (Archivbild)

In Leipzig hatte die Polizei Anfang Juni am sogenannten Tag X rund 1.000 Demonstrierende eingekesselt. Manchen wurden auch die Handys zur Beweisaufnahme abgenommen. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Die ersten sogenannten Tag-X-Demonstranten sollen ihre beschlagnahmten Handys zurückerhalten. Das teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig dem MDR mit. Insgesamt seien die Telefone von rund 380 Menschen beschlagnahmt worden. Vor acht Wochen hatte die Polizei in Leipzig am 3. Juni rund 1.000 Demonstrierende stundenlang eingekesselt , darunter auch Minderjährige.

Zuvor waren von Protestierenden Flaschen und Steine gegen Polizisten geworfen worden. Am sogenannten Tag X hatte die linke Szene in Leipzig gegen das Lina-E-Urteil demonstriert. Die Linksextremistin war wegen ihrer Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden.