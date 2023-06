Die Leipziger Polizei hat Fehler beim Einsatz am 3. Juni gegen Teilnehmer einer Demonstration in der Südvorstadt eingeräumt. Polizeipräsident René Demmler sagte dem MDR, die Einsatzleitung sei bei der Umschließung zunächst von einer falschen Zahl Menschen ausgegangen.



Nach Polizeiangaben erfolgte die Schätzung von etwa 300 Eingeschlossenen vom Hubschrauber aus sowie durch Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei begründete die große Differenz zur tatsächlichen Zahl von mehr als 1.000 Menschen im Kessel mit der unübersichtlichen Lage am Schützplatz in der Leipziger Südvorstadt. Bäume hätten die Sicht von oben und Büsche die Sicht am Boden beeinträchtigt.