Hintergrund war ein Projekttag zum Thema Nachhaltigkeit - etwa die Klimakrise und ihre Folgen - für die neunten und zehnten Klassen am vergangenen Freitag. Laut t-online standen verschiedene Angebote zur Auswahl. Eine zehnte Klasse habe mehrheitlich für eine Teilnahme an der Demo von Fridays for Future in Leipzig gestimmt, bei der vergangenen Freitag rund 2.500 Menschen demonstrierten. Die zuständige Lehrkraft habe daraufhin einen Elternbrief für die betroffene Klasse verfasst, um den organisatorischen Ablauf zu schildern. Der geschwärzte und im Internet kursierende Brief erwecke dagegen den Eindruck, er richte sich an sämtliche Schüler des Gymnasiums.