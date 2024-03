Die schriftliche Bitte an den Sächsischen Landtag für die Rettung des ehemaligen Steinbruchs Holzberg bei Thallwitz ist vorerst gescheitert. Das teilte Uta Strenger mit, die sich für den Erhalt des Biotops einsetzt und auf Unterstützung des Freistaates setzt. Der zuständige Petitionsausschuss des Sächsischen Landtages begründete die Ablehnung der Petition aus Thallwitz damit, dass eine Petition mit gleichem Thema erst nach fünf Jahren erneut eingereicht werden dürfe.

Uta Strenger wolle nun in wenigen Wochen - nach Ablauf der Frist - einen erneuten Anlauf nehmen. Die Petition hatten in den zurückliegenden Jahren rund 36.500 Menschen unterzeichnet. Der Holzberg im Norden des Landkreises Leipzig ist vor allem bei Bergsportlern ein beliebtes Areal. Mit knapp 260 Pflanzen- und Tierarten ist es zudem für Naturschützer ein besonders bewahrenswerter Ort. Zwischenzeitlich wollte ihn die Sektion Leipzig des Deutschen Alpenvereins kaufen, was jedoch scheiterte.