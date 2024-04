Am Störmthaler See bei Großpösna startet der Weinanbau. Wie Bürgermeister Daniel Strobel MDR SACHSEN sagte, kommen rund 1.200 Weinreben auf 2.400 Quadratmetern am Störmthaler See in die Erde. Die örtliche Agrar-Flächen-AG habe die entsprechenden Flächen erworben, Genehmigungen durch den Freistaat seien erteilt worden. "Das soll ein Einstieg in die lange geplante Entwicklung unseres Nordufers am Störmthaler See sein", sagte Strobel.