Ein Großteil der in diesem Jahr in Sachsen neu genehmigten Windräder soll künftig im Landkreis Leipzig stehen. Wie aus Zahlen des sächsischen Energieministeriums hervorgeht, wurden 15 Windkraftanlagen im Landkreis Leipzig genehmigt. In der Stadt Leipzig und im Landkreis Nordsachsen seien keine neuen Windräder erlaubt worden.

Bildrechte: dpa