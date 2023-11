Im Windpark Streumen bei Zeithain sind am Freitag drei Windkraftanlagen in Betrieb genommen worden. Wie der kommunale Stromversorger Sachsenenergie mitteilte, werden die neuen Windräder jährlich 34 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Das entspräche dem Bedarf von 11.000 Haushalten . Der Strom werde über ein Umspannwerk ins Netz gespeist. Er kommt zum Teil der regionalen Wirtschaft zugute.

Zudem profitieren die Gemeinden Zeithain, Glaubitz, Nünchritz und Wülknitz von der Kommunalabgabe von 0,2 Cent pro Kilowattstunde von den Stromerlösen, sagte der Betreiber. Sachsenenergie zufolge fließen jährlich insgesamt 70.000 Euro an die vier Gemeinden. Minister Günther kündigte an, die Beteiligung von Kommunen an den Erlösen von Erneuerbare-Energien-Anlagen von einer freiwilligen in eine verbindliche Regelung umwandeln zu wollen.