Kritik am Polizeikessel kam auch von einem "Fakt ist"-Gast. "Wenn sie elf Stunden in einem Polizeikessel sitzen, wenn es kein Wasser gibt und keine Toilette, wenn die Polizisten bei der Notdurft noch in den Busch leuchten – finden Sie das in Ordnung und einem Rechtsstaat angemessen?" Der Minister erklärte dazu: "So wie Sie es beschreiben, wäre es nicht in Ordnung", sagte Schuster. Es sei jedoch nicht so gewesen, es habe sofort einen Toilettenwagen gegeben, auch sei ein Trinkwasserwagen gekommen.