Mehr als 500 Bewerbungen seien in der letzten Runde eingegangen, eine Rekordzahl. Auch die Vielfalt der seit Anfang Januar neu unterstützten Gründungen sei nach SpinLab-Angaben enorm, "von immersiven Audiotechnologien, bei denen der Vater des MP3-Formats als Gründer beteiligt ist, über die Entwicklung der ersten KI-gestützten Gesundheitsplattform für Lipödem-Betroffene bis hin zu innovativen Schadstofffiltern aus recyceltem Plastik", teilte Pressesprecherin Linh Pham mit.

Aktuell ein großes Thema ist nach Angaben von SpinLab die Nutzung von KI im Unternehmenskontext . Dazu werden bereits seit Jahren innovative Ideen gefördert. Vor zwei Jahren war das Start up-Unternehmen Prodlane Teil der Gedankenschmiede in der Baumwollspinnerei . "Das SpinLab hat uns vor allem Grundlagen beigebracht", berichtete Prodlane-Gründer und -Geschäftsführer Mathias Jakob.

Jakob und sein Team haben ein KI-Tool für mittelständische Unternehmen kreiert, die datenschutzkonform aus Verwaltungsdokumenten Informationen herausfiltern kann. "Die KI kann innerhalb von Sekunden eine Liste von allen Mitarbeitenden eines Unternehmens generieren und in gewünschter Form zusammenstellen, was jede Person verdient", so der Prodlane-Gründer.