Am Sonntag haben sich in Leipzig mehr als 100 Menschen zu einer Demonstration versammelt. Sie forderten eine Aufklärung zu dem Polizeieinsatz am sogenannten Tag X am 3. Juni 2023 in Leipzig. Zudem wurden Gespräche mit den Behörden und der Stadt verlangt. Zu der Demo aufgerufen hatte unter anderem die Initiative "Eltern gegen Polizeigewalt". Am Tag X hatte die Polizei mehr als 1.300 Menschen, darunter 104 Minderjährige, mehrere Stunden lang festgehalten und ihre Personalien notiert.