Am 31. Mai verurteilte das Oberlandesgericht Dresden Lina E. und ihre drei Mitangeklagten wegen brutaler Überfälle auf tatsächliche und vermeintliche Neonazis zu Freiheitsstrafen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Für den Sonnabend nach dem Urteil – dem so genannten "Tag X" – war von linksextremen und linksradikalen Gruppen schon über Monate nach Leipzig mobilisiert worden. Von dort aus hatte die Gruppe um Lina E. operiert. Aufgrund der Militanz einiger Protestaufrufe warnten Sicherheitsbehörden vor massiven Ausschreitungen. Die Stadt Leipzig verbot für den "Tag X", den 3. Juni, alle Demonstrationen zum Thema Lina E., das sächsische Innenministerium forderte mehr als 4.000 Polizeibeamte aus ganz Deutschland an.

Stattfinden konnte hingegen eine kurzfristig angemeldete Demonstration für Versammlungsfreiheit. Sie sollte in der Leipziger Südvorstadt starten. Unter die bis zu 2.000 Menschen mischten sich auch mehrere hundert Vermummte. Als die Demonstration deshalb nicht loslaufen durfte, versuchte eine Gruppe Vermummter auszubrechen und griff die Polizei mit Steinen und Pyrotechnik an. Eine Person warf einen Brandsatz in Richtung der Beamten. Weitere Stein- und Flaschenwürfe durch Vermummte folgten.