Allerdings könne wegen einer geltenden Verschwiegenheitspflicht die Kammer zu konkreten Fällen keine weiteren Informationen geben. Eine Positionierung vorab sei ihr darum nicht möglich.



Grundsätzlich könne bei schuldhaften Verstößen gegen Berufspflichten eine Rüge erteilt oder aber der Vorgang an die Generalstaatsanwaltschaft zur Einleitung von berufsrechtlichen Ermittlungen abgegeben werden. So könnte also die Causa Ulbrich unter Umständen auch noch auf dem Schreibtisch des sächsischen Generalstaatsanwalts Martin Uebele landen.



Dargelegt sind die Berufspflichten von Rechtsanwältinnen und Anwälten in der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) wie auch in der Berufsordnung der Rechtsanwälte (BORA). Da heißt es unter anderem, dass Anwälte sich als "unabhängiges Organ der Rechtspflege" dessen würdig zu erweisen haben und dass ihre Tätigkeit "der Verwirklichung des Rechtsstaats" diene.