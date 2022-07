Die CDU stellt in fünf weiteren Landkreisen den Landrat. Nach Angaben des Statistischen Landesamts bekamen die CDU-Kandidaten in den Kreisen Zwickau, Bautzen, Vogtland, Erzgebirge und Görlitz die meisten Stimmen. In Mittelsachsen hingegen geht der Landratsposten an einen Einzelbewerber. Die AfD hatte sich gute Chancen ausgerechnet, das erste Mal deutschlandweit einen Landratsposten zu besetzen. Doch auch im zweiten Wahlgang landete die Partei in keinem Kreis auf dem ersten Platz.