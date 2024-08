Vom Großenhainer Bahnhof geht es in der Mittagszeit mit dem Bus nach Riesa. Dort steigen Annemarie Hönnige, ihre Mutter und ihre zwei Geschwister in den Bus nach Gröditz zu. "Wir waren heute in Riesa und haben uns einen schönen Tag gemacht", sagt die 16-Jährige. Die Familie fahre die halbe Stunde mit dem Bus nach Riesa zum Einkaufen, weil es in Gröditz an Geschäften fehle. Auch vermisse die Jugendliche Freizeitaktivitäten: "Es gibt zwar einen Jugendtreff, der aber schon heruntergekommen ist. Die Jugendlichen könnten sich dort zusammen treffen und den neu gestalten."