Zweites Thema, das Kretschmer im Wahlkampf nach vorn stellen will: Wie wichtig es ist, dass Sachsen eine stabile Regierung bekommt? Auch das ist für ihn heikel – die Zahlen geben eine stabile Regierungsvariante freilich her aus CDU und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) plus SPD oder Grüne. Wie schwierig das Regieren aber mit einem Partner ist, dessen Mitglieder hierzulande keine Regierungserfahrung haben, hat die sächsische CDU schon vor geraumer Zeit mit der sächsischen FDP erlebt. Um wieviel komplizierter wird es wohl mit einer Partei wie dem BSW, die sich eben erst gegründet hat und in Sachsen noch kaum auf Strukturen zurückgreifen kann?