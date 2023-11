Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ist zur SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2024 gekürt worden. Die 65-Jährige erhielt am Sonnabend auf dem außerordentlichen Landesparteitag in Neukieritzsch 97 Prozent der 142 Delegiertenstimmen. "Jetzt wird in die Hände gespuckt, los geht's", sagte Köpping nach der Wahl. Köpping war als Einzige für die Spitzekandidatur angetreten. Vom Landesvorstand der Partei war sie bereits einstimmig zur Kandidatin gekürt worden.

Populismus als Gegner im Wahlkampf

Petra Köpping hat in ihrer Rede in Neukieritzsch bei den drängendsten Problemen im Freistaat mehr Gestaltungswillen gefordert. Es reiche nicht, die Probleme nur zu benennen und mit unwürdigen Diskussionen anzureichern, sagte die 65-Jährige. Die Kommunen bräuchten bei der Bewältigung der Probleme in den Bereichen Bildung, Migration und Gesundheitsversorgung mehr finanziellen Handlungsspielraum. Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow

Die echten Gegner heißen Lügen, Fakenews und Populismus. Petra Köpping Spitzenkandidatin der SPD Sachsen

Der Sozialstaat habe den Menschen Sicherheit zu geben, betonte Köpping. "Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass ihnen der Staat hilft", sagte die SPD-Politikerin. Gegner bei der Landtagswahl 2024 seien nicht in erster Linie die anderen Parteien, so Köpping. "Die echten Gegner heißen Lügen, Fakenews und Populismus."

Mit Verlässlichkeit werben

Köpping wolle mit Vertrauen und Verlässlichkeit Wähler gewinnen. Sie sei überzeugt, dass Erfahrung eine wichtige Rolle bei der Landtagswahl im kommenden September spielen werde, sagte die 65-Jährige: "In der jetzigen krisengebeutelten Zeit wollen die Menschen Vertrauen und Verlässlichkeit."

SPD-Parteichef Klingbeil: Köpping richtige Wahl

Bei seinem Auftritt in Neukieritzsch bezeichnete der Co-Vorsitzende der Bundes-SPD, Lars Klingbeil, Köpping als richtige Wahl. Sie verkörpere Attribute, die für die Partei entscheidend seien: Zuversicht und Optimismus. Klingbeil sei optimistisch mit Blick auf den Landtagswahlkampf in Sachsen 2024. Er erlebe einen geschlossenen und kämpferischen Landesverband. Gerade in turbulenten Zeiten mit Kriegen, Terroranschlägen und dem Klimawandel sei es wichtig, dass die Sozialdemokratie mehr Verantwortung übernehme. Bildrechte: IMAGO / Political-Moments

Landtagswahlen 2019: SPD mit historisch schlechtem Ergebnis