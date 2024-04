Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Grünes Licht Grundschule Elsterberg in Sachsen darf Schüler aus Thüringen aufnehmen

10. April 2024, 16:03 Uhr

Dürfen Kinder aus Thüringen auf eine nahegelegene Schule in Sachsen gehen? Eigentlich ist Schule Ländersache und überschreitet die Landesgrenzen in der Regel nicht. Doch es gibt Ausnahmen, so an der Grenze von Sachsen und Thüringen.