Thüringen will aufgrund der überlasteten Erstaufnahmstelle in Suhl seit Monaten vier große kommunale Flüchtlingsheime finanzieren. Demnach soll in jeder der vier Planungsregionen (Nordthüringen, Mittelthüringen, Ostthüringen und Südwestthüringen) gemeinsam mit einer Kommune eine Gemeinschaftsunterkunft mit jeweils bis zu 250 Plätzen entstehen. Das Land will die Unterkünfte beauftragen und finanzieren.