Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Regierungsbildung Sprachtests, Migrationsbegrenzung und mehr Polizisten: CDU, BSW und SPD unterzeichnen Koalitionsvertrag

Hauptinhalt

11. Dezember 2024, 16:53 Uhr

Mehr als drei Monate nach der Landtagswahl in Thüringen haben die Spitzenvertreter von CDU, BSW und SPD ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Der Vertrag umfasst verpflichtende Sprachtests für Vorschulkinder, eine Begrenzung der Migration, die Einstellung von 1.500 neuen Polizisten. Bei Regierungsbildung in Thüringen steht nun am Donnerstag die Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag an.