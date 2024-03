Die AfD hat laut einer aktuellen MDR-Umfrage an Rückhalt in Thüringen eingebüßt, bleibt aber stärkste Partei im Land. Sie kommt aktuell auf 29 Prozent. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als bei der letzten Befragung im Juli 2023. Laut Thüringentrend, den Infratest Dimap im Auftrag des MDR erhoben hat, liegt die CDU mit 20 Prozent (minus 1) auf dem zweiten Platz. Die Linke folgt mit 16 Prozent (minus 4) und liegt nur knapp vor dem BSW. Die Wagenknecht-Partei erreicht aus dem Stand 15 Prozent. Sie überholt damit die SPD, die auf neun Prozent (minus 1) kommt. Die Grünen würden mit fünf Prozent (unverändert) knapp den Einzug in den Landtag schaffen. Die FDP wäre mit weniger als drei Prozent nicht mehr im Landtag vertreten. Die Regierungsbildung bliebe so weiter schwierig, da weder Rot-Rot-Grün noch eine andere derzeit in Deutschland praktizierte Koalition eine Mehrheit hätten.