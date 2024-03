Die ersten neun Asylbewerber sind am Donnerstagnachmittag in die neue Flüchtlingsunterkunft in Gera eingezogen. Das teilte das Innenministerium mit. Sie hätten die Unterkunft unbemerkt von den rund 80 Demonstranten erreicht, die seit Mittwoch vor dem Gebäude gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft protestieren.