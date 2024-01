Für den Erfurter Karnevalsumzug haben sich nur halb so viele Vereine angemeldet wie in den Vor-Corona-Jahren. Das sagte der Vize-Präsident der Gemeinschaft Erfurter Karneval (GEC), Kai Grün, beim Sonntagsbrunch der Thüringer Faschingsclubs in Tambach-Dietharz MDR THÜRINGEN. Demnach haben bisher nur etwa 30 Vereine ihre Teilnahme zugesagt. 2019 hatten mehr als 60 Vereine den größten Faschingsumzug Thüringens gestaltet. In manchen Jahren besuchten wurden über 100.000 Zuschauer gezählt. Dadurch war der Umzug auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Grün sagte, die Narren hätten Geld in Restaurants, Hotels und an Imbissbuden ausgegeben.