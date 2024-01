Zum ersten Mal in seiner Geschichte muss der Karneval in Königsee (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) verschoben werden. Grund ist laut Ostthüringer Zeitung ein Wasserschaden in der Sporthalle Am Schiefer. Dort gab es in den Weihnachtsferien einen Wasserschaden, der zunächst nicht entdeckt wurde.

Rund 100 Kubikmeter Wasser liefen in die Halle und in die Nebenräume. Nun muss die Halle aufwändig getrocknet werden, was Wochen dauert. Sie ist für den Schulsport gesperrt. Für die Schüler wurde eine andere Lösung gefunden, für die Narren allerdings nicht. Ein Dilemma für den Karnevalsverein, denn die Turnhalle war bereits ein Ausweichort. Der Unweise Rat Königsee (URK) kann wegen noch laufender Sanierungsarbeiten nicht in seinem angestammten Domizil im Waldhaus feiern, die Sporthalle Am Schiefer sollte deshalb in diesem Jahr zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag zur Karnevalshochburg werden. Daraus wird nun nichts.