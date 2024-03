Bewegend war auch die Phase nach der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung, die sogenannte Transformation. Es gab sehr viel Hoffnung und dann auch Enttäuschung. Was hat das mit den Menschen gemacht?

Sehr viel. Ich wende mich mit meinem Buch auch vor allem an die Leserinnen und Leser in der alten Bundesrepublik. Denn dort gibt es ja das Bild, dass es 40 Jahre diese seltsame DDR gab und danach eine kurze Transformationszeit, in der ganz viel Geld in den Osten floss. Und jetzt müsse aber auch mal gut sein. Sehr oft fehlt dabei jedes Verständnis für unfassbar große Brüche. Die meisten Menschen mussten ihren Job wechseln und verloren ihn. Sie mussten komplett neu angefangen. Für viele war dies ein schwerer Schlag, für andere aber auch eine großartige Chance. Die Gesellschaft, die ja auf der Vorstellung einer totalitär organisierten Gleichheit beruhte, teilte sich in kürzester Zeit in Verlierer und Gewinner. Wenn also gesagt wird, das sei jetzt alles schon 34 Jahre her und die Ostdeutschen sollen mal nicht so tun, dann antworte ich: Nein! Die Traumata der Transformation wirken nach. Und die Ergebnisse lassen sich in allen ökonomischen, sozialen und demografischen Daten ablesen, bei Vermögen, Einkommen, Altersdurchschnitt. Millionen Menschen wanderten ab - und kamen nie wieder.

Wichtige Positionen in Thüringen und Ostdeutschland wurden damals von Westdeutschen besetzt. Hatte man sich das anders vorgestellt?

Ja, es gab auch eine, wenn auch deutlich kleinere Gegenbewegung aus dem Westen. Dabei kamen Leute mit großem Wissen und viel Erfahrungen, deren Hilfe dringend nötig war. Oft genug aber setzten sich auch Menschen, die im Westen nie Karriere gemacht hätten, auf hohen Posten fest - und holten ihre Freunde nach. Diese Netzwerke existieren bis heute. Ich will niemanden pauschal beurteilen oder gar diffamieren. Aber das Ergebnis dieses Elitenaustauschs ist, dass Ostdeutsche in den ostdeutschen Führungspositionen oft noch in der Minderheit sind.

Interessanterweise sprechen gerade die Spitzenpolitiker, die aus dem Westen kamen, für Thüringen und für die Thüringer.

Ja, wir haben mehrheitlich Landtagsspitzenkandidaten, die aus dem Westen kommen. Es gibt zwei Ausnahmen: Eine ist Mario Voigt, der CDU-Landeschef; die andere ist Madeleine Henfling, die Co-Spitzenkandidatin der Grünen. Was allerdings auch stimmt: Die gebürtigen Thüringer müssen sich selbst an die Nase fassen und fragen, warum sie nicht selbst antraten. Und warum haben es Ramelow und Höcke jeweils für ihre Klientel geschafft, den ostdeutschen Interessenvertreter zu geben? Gerade jene Ostdeutschen, die sich darüber beklagen, dass sie angeblich von den Westdeutschen kolonialisiert wurden, laufen jetzt jemandem wie Höcke hinterher, der von Wende 2.0 faselt und 1989 für sich zu vereinnahmen versucht. Obwohl diese Taktik komplett dreist ist, funktioniert sie offenkundig.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

In den vergangenen zehn Jahren überschlugen sich geradezu die politischen Ereignisse in Thüringen. Ein Satz in ihrem Buch ist besonders hängengeblieben: "Ein Vierteljahrhundert nach der Wiedergründung Thüringens bleibt die Politik zum Teil eine Amateurveranstaltung." Kommen da auch viele Probleme her?

Wir haben nicht nur den Elitenaustausch. Wir haben generell ein Elitenproblem. Das hängt auch mit der Abwanderung und der Geburtenarmut zusammen. Der Fachkräftemangel betrifft auch die Politik. Es gibt wenige gute einheimische Leute mit dem nötigen Selbstbewusstsein. Deshalb haben wir größtenteils eher durchschnittliches politisches Personal, das mit der politischen Dauerkrise sichtlich überfordert ist.

Blicken wir auf dieses Jahr, in dem uns wichtige Wahlen bevorstehen. Bleibt sich Thüringen als Land der Extreme treu?

Alles deutet darauf hin. Wir haben ja jetzt zusätzlich noch zwei neu gegründete Parteien, die um die Stimmen der Wähler in Thüringen buhlen: zum einen das Bündnis Sahra Wagenknecht, das, wenn es sich nicht ganz dumm anstellt, im nächsten Landtag sitzen dürfte - und zum anderen die Werteunion unter Hans-Georg Maaßen. Falls er, was er bisher ausschließt, für den Landtag antritt, könnte er über fünf Prozent kommen. So oder so wird die Werteunion der CDU und AfD Stimmen wegnehmen, während die Wagenknecht-Partei sich vor allem bei Linke, AfD und vielleicht auch der SPD bedienen dürfte. Die Machtkonstellation, die daraus entsteht, wird zwar nicht extremistisch sein. Aber es könnte, wie schon nach der Landtagwahl 2019, großes und ja: extremes Chaos herrschen.