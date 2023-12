Geld gibt es unter anderem für Schulen, vor allem für den Grundschulneubau in Bad Berka. Auch in die Feuerwehren wird investiert. So bekommt die FFW Buttelstedt ein neues Fahrzeug und die Feuerwehrleute in Apolda eine größere Garage. Neue Straßenbauprojekte werden nicht angefangen, aber für die kommenden Jahre geplant, wie es hieß. Die Kreisumlage stieg auf 42 Prozent und fiel damit weniger hoch aus als zunächst befürchtet. Mit dieser Umlage, den die Gemeinden im Weimarer Land bezahlen müssen, finanziert sich der Landkreis, da er zum Beispiel keine eigenen Steuern erheben kann.