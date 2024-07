Im Fall eines wiederholt straffälligen sowie ausreisepflichtigen Asylbewerbers in Apolda will das Innenministerium eine Lösung vorantreiben. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sagte MDR THÜRINGEN, sein Haus forciere die Abschiebung des Mannes seit einigen Tagen. Dessen Identität sei geklärt, er komme wie vermutet aus Marokko.

Sollte die Passangelegenheit dauern, werde er sich persönlich und direkt an seine Parteikollegin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser wenden, so Maier. Der Fall sei ihm sehr wichtig.

Der Bürgermeister von Apolda und die Landrätin des Weimarer Landes, Olaf Müller und Christiane Schmidt-Rose (beide CDU), hatten zuvor Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) schriftlich um Hilfe gebeten. "Wir sehen uns zu diesem Schreiben gezwungen, da uns mittlerweile besorgte Bürgeranfragen erreichen und sich bereits zum wiederholten Mal Widerstand in der Bevölkerung erhebt und der soziale Frieden in Gefahr gerät", heißt es in dem Schreiben.

Minister Maier nennt den Fall "sehr ärgerlich, weil er die Menschen wütend macht". Solche Leute (wie der Marokkaner, Anm. d. Red.) machten alles kaputt, was das Land in der Migrationspolitik aufbaue. Er kündigte an, dass die Behörden sofort prüften, ob der Mann wiederholt gegen Auflagen verstoßen hat. Sollte das der Fall sein, dann gehe er zurück ins Gefängnis, so der Innenminister.