Vor der Abstimmung am Sonntag über die künftige Landrätin oder den Landrat im Weimarer Land gibt es Wahlempfehlungen aus den anderen Parteien. So unterstützt die SPD die Amtsinhaberin und Christdemokratin Christiane Schmidt-Rose. Das teilte Kreisverbandschef Jens Hoffmann mit. Ihr Konkurrent Dirk Geyer vom Kreisverband der Bürgerinitiativen wird zusätzlich von der AfD unterstützt, die im Weimarer Land keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat.

Christiane Schmidt-Rose wurde 1959 in Olpe in Nordrhein-Westfalen geboren. Die studierte Gartenbauingenieurin folgte 1994 ihrem Mann nach Thüringen, der einen Posten im Finanzministerium angetreten hatte. Viele Jahre arbeitete Schmidt-Rose als selbstständige Sachverständige für den Gartenbau. Später wechselte sie an die Lehr- und Versuchsanstalt nach Erfurt und wurde Abteilungsleiterin. 2006 trat sie als Kandidatin bei der Landratswahl im Weimarer Land an, verlor jedoch gegen den damaligen parteilosen Amtsinhaber Hans-Helmut Münchberg. Die Wahl zur Ersten Beigeordneten im Landratsamt 2013 konnte sie dann für sich entscheiden.