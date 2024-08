Zwischen Erfurt und Weimar liegt der kleine Ort Bechstedtstraß. 300 Einwohner leben dort, im Mittelpunkt steht die kleine Dorfkirche. Aus dem 13. und 14. Jahrhundert seien die Mauern, erzählt Jörg Ernst, der den Kirchbau- und Heimatverein Bechstedtstraß e.V. ins Leben rief.

Gemeinsam mit anderen hat er das alte Gebäude vor 20 Jahren restauriert, man traf sich, arbeitete gemeinsam, sammelte und organisierte Gelder. 300.000 Euro seien verbaut worden, sagt Ernst, ihm sei es immer wichtig gewesen, "nicht nur zu sanieren, sondern dem Bauwerk einen Sinn zu geben."

Heute strahlt im Innenraum eine rekonstruierte prächtige Orgel, die Jugenstil-Ornamente im Bogen des Innenraumes leuchten in grünen Tönen. Es ist ein Kleinod mitten in Thüringen.

Vereinsarbeit braucht Engagement

Und doch hängt der Segen etwas schief, zumindest, was die Zukunft des Vereins betrifft. Nur wenige würden sich heute noch engagieren, richtig einbringen in Kultur und in ein Miteinander, bemängelt auch Vereinsmitglied Christiane Lindae: "Man muss es wollen – aber auch den ersten Schritt tun. Es kommen wenige aufeinander zu", sagte sie MDR KULTUR.

Fakten zum Heimatverein Bechstedtstraß Der Verein hat konstant 30 Mitglieder, also zehn Prozent der Einwohner des Dorfes. Das jüngste Mitglied ist Mitte 30, alle anderen sind im Rentenalter und weit über 70 Jahre alt. Gründung des Vereins war im Jahr 2004.

Wie kann man also Kultur aufs Land bringen und damit die Menschen wieder ein bisschen zusammen? Es sind Fragen, die sie umtreiben. Lindae sagt: "Wir haben einen Anspruch, den wir erfüllen möchten. Aber auch zu unseren Konzerten – selbst zu gut besuchten Konzerten – kommen wenige aus dem Dorf, die meisten von außerhalb. Und das ist sehr traurig!"

Gerade jetzt, vor dem großen Jubiläumsfest am kommenden Wochenende, sei man gespannt, wer wirklich mitmachen möchte, um alles auf die Beine zu stellen. Und wer dann auch dabei sein will.

Politische Gräben erschweren Zusammenhalt

Doch nicht nur in Bechstedtstraß ist das so. Die Vereine ändern sich derzeit vielerorts und das Leben auf dem Land auch. Viele politische Gräben ziehen sich nicht nur quer durch die Köpfe, sondern eben auch durch die Gartenanlagen und über idyllische Dorfwiesen hinweg. Das Problem sind Politikverdrossenheit und Aggression.

"Es braucht Motivation, für alle etwas zu organisieren", sagt auch Cosima Göpfert. Sie lebt seit zehn Jahren in Bechstedtstraß und überlegt, was es manchmal so schwierig macht – trotz schöner Landschaft, saftiger Wiesen und dörflicher Stille. Mit Mitte 30 ist sie das jüngste Mitglied des Heimatvereins.

Als Porzellankünstlerin arbeitet Göpfert auch mit Konzeptkunst für Festivals, demnächst für das Kunstfest Weimar. Ihre Statements sind klar: gegen Extremismus und rechtes Gedankengut. Manche im Ort fremdeln damit. Und das macht für sie die Arbeit im Verein nicht leichter. Trotzdem sagt Göpfert, man wolle etwas bewegen, dem Ort und den Menschen etwas bieten – auch wenn viel Zeit im Hintergrund dafür notwendig ist.

Ein Konzert als Experiment

Es sei ihr eine große Freude, sehr renommierte Musiker in ihr kleines Kirchlein zu bringen, sagt die Künstlerin. Und meint damit beispielsweise Carolina Eyck, die am kommenden Samstag in Bechstedtstraß auftreten wird. Auf dem Programm steht dann Musik, gespielt ohne Berührung – mit Bewegungen in der Luft gesteuert auf dem Instrument Theremin. Vielleicht ist auch das ein Experiment – doch eben auch etwas Besonderes.

"Angebote machen und durchhalten", so nennt es Lindae, die weiß: Kultur ist nicht jedermanns Sache und jeder definiert sie wohl auch anders. Was sie sich wünschen würde? "Mehr Miteinander, gemeinsames Tun", antwortet sie, ob im Verein oder am besten gleich im gesamten Dorf.

Austausch ist wichtig

Konzerte, demnächst eine erste Ausstellung – das alles existiert und hebt den Stellenwert des kleinen Ortes. Das Nörgeln über Politik, der Frust, die Feindschaft und der Verdruss, damit könne man jedoch keine Zukunft bauen. Also sind Lösungen gefragt, wenn jene, die sich heute engagieren, auch weitermachen sollen.

Man müsse nicht mit jedem einer Meinung sein, sagt Cosima Göpfert. "Aber man kann sich dennoch auf gesunde Art und Weise miteinander austauschen. Und das ist schön."