Am 16. Januar 2004 war die 35-Jährige in der Ausfahrt ihres Grundstücks in Schöten bei Apolda in ihrem Auto mit mehreren Schüssen getötet worden. Schon damals waren sich die Ermittler sicher, dass der Täter die tägliche Routine der Frau kannte. Sie habe jeden Morgen gegen vier Uhr die etwa 50 Meter lange Ausfahrt genutzt. Die Ermittler sicherten am Tatort Projektile und Hülsen. Insgesamt verfolgte die Polizei nach Zeitungsangaben 55 Spuren, rund 500 Menschen wurden vernommen.