"Eine solch verfahrene Situation habe ich noch nicht erlebt", sagt Verdi-Sprecherin Katja Barthol. "Bei der Personenverkehrsgesellschaft Weimarer Land (PVG) klemmt es an so vielen Ecken." Einer der Vorwürfe: Ruhezeiten der Fahrer werden nicht eingehalten und die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden ist viel zu hoch. Dem widerspricht PVG-Chefin Ines Riemann. "Von der Einigungsstelle wurde kein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz festgestellt. Der Tarifvertrag wird eingehalten", so Riemann.