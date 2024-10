Ein gemeinsames Forschungsprojekt von Batteriehersteller CATL und vom Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) nimmt Fahrt auf. Eine größere Testphase mit Batteriezellen sei jetzt am Gewerbegebiet Erfurter Kreuz gestartet worden, sagte der Projektleiter vom IKTS, Hannes Fiedler. Zuvor wurde eine spezifische Messeinrichtung für Batteriezellen entwickelt. Der Projekt trägt den Titel "BattForce".

Übergeordnetes Ziel sei es, herauszufinden, unter welchen Bedingungen Batteriezellen eine möglichst lange Lebensdauer haben. Zellen und Module werden dabei in sogenannten Klimakammern unter verschiedenen Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchte oder Lade- und Entladezeiten untersucht. Die gewonnenen Daten werden analysiert und ausgewertet. Dadurch können die Auswirkungen auf die Lebensdauer erforscht werden. Das vor knapp einem Jahr gestartete Nachfolgeprojekt läuft noch bis 2027 und wird vom Land gefördert.

Laut dem Unternehmenssprecher Caspar Spinnen kann die in den vergangenen Monaten entwickelte Messeinrichtung dabei helfen, etwa die Ausdehnung und die Verformung der Batterien während der Tests zu prüfen. Die jetzt gestartete größere Testphase soll mehrere Monate andauern. Die Kooperation zwischen CATL und dem IKTS startete 2020 mit dem Vorgängerprojekt "BattLife". Laut Fiedler sei dabei unter anderem Equipment für das Testzentrum aufgebaut und digitalisiert oder etwa Modelle für die Prognose der Lebensdauer erstellt worden.

Die Laborräume des Testzentrums befinden sich unter dem Werk des Batterieherstellers CATL am Erfurter Kreuz. Auf einer mehrere tausend Quadratmeter großen Fläche stehen unter anderem über 200 Klimakammern, in denen Batteriezellen und -module auf die unterschiedlichen Parameter getestet werden. Dort werden sie etwa laut dem Testingenieur Stefan Gehler Temperaturen zwischen minus 40 und 100 Grad Celsius ausgesetzt. Daneben gebe es etwa auch Maschinen, die Kühlsysteme in E-Autos simulieren.