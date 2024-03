Doch warum verweigert das Unternehmen Gespräche, obwohl der Streik die Produktion beeinträchtigt? Der Soziologe Klaus Dörre von der Universität Jena vermutet, es liege tatsächlich an den chinesischen Eigentümern: "Es scheint wirklich so zu sein, dass es Unwissen auf Seiten der Eigentümer ist in organisierten Arbeitsbeziehungen überhaupt zu agieren." In China gebe es auch Gewerkschaften, sie hätten den größten Gewerkschaftsbund der Welt. "Aber der hat überhaupt keine Bargaining-Macht. Das ist nach wir vor Transmissionsriemen der Partei, wie man das so kennt. Also es gibt keine eigenständigen Tarifverhandlungen", erklärt der Soziologe.