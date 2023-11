Die ersten Sanierungsarbeiten an der ehemaligen Fachhochschule Kunst in der Arnstädter Lindenallee sind gestartet. Aktuell werden Zimmerarbeiten am Dachstuhl ausgeführt und die asbestbelastete Gaubenverkleidung abgebrochen, wie das Landratsamt informierte. Voraussichtlich bis Ende März 2024 soll das Dach für etwa 770.000 Euro saniert werden.

Bildrechte: MDR/Lisa Wudy