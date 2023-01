Der geplante Umbau des Güterbahnhofs in Arnstadt zu einem Logistikzentrum ist ausgebremst worden. Wie die Thüringer Ministerien für Wirtschaft und Infrastruktur mitteilten, kam eine benötigte Einigung zwischen dem chinesischen Batteriehersteller CATL und DB Cargo nicht zustande.

DB Cargo hatte von CATL bestimmte Gütermengen gefordert, um das Projekt wirtschaftlich umsetzen zu können. Die zugesagten Mengen hätten jedoch nicht ausgereicht. "Trotz intensiver Verhandlungen in den letzten Wochen und Monaten ist es letztlich nicht gelungen, die Zusagen von CATL und die Erwartungen der DB Cargo zu den garantierten Transportmengen in Übereinstimmung zu bringen", erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD).

Er gehe aber davon aus, dass mit einem Ausbau des CATL-Werks auch die Frage der Errichtung des Güterverkehrsterminals am Erfurter Kreuz neu bewertet werden könne. Entscheidungen dazu würden aber wohl nicht mehr in diesem Jahr fallen.

In den vergangenen Monaten wurde viel gebaut - der Güterbahnhof muss noch warten.

In den vergangenen Monaten wurde viel gebaut - der Güterbahnhof muss noch warten.

In den vergangenen Monaten wurde viel gebaut - der Güterbahnhof muss noch warten. Bildrechte: dpa

CATL betreibt am Erfurter Kreuz, dem größten Gewerbegebiet in Thüringen, eine Lithium-Ionen-Batteriefabrik. Erst vor einer Woche hatten rund 250 Beamte von Polizei und Zoll das Gelände wegen des Verdachts von Schwarzarbeit, illegalem Aufenthalt und gefälschten Einreisedokumenten einer Großkontrolle unterzogen. Dabei wurde lediglich ein Verstoß festgestellt. In dem Werk arbeiten nach Angaben des Zolls rund 1.500 Personen, etwa 400 davon sollen aus China kommen.