Für die Erweiterung soll auch das Personal aufgestockt werden, teilte die Firma am Donnerstag in Arnstadt mit. Langfristig seien mehr als 1.000 Beschäftigte am Standort in Thüringens größtem Gewerbegebiet "Erfurter Kreuz" angepeilt. Derzeit seien es 800 Beschäftigte inklusive 28 Auszubildende. In diesem Jahr habe es bereits mehr als 100 Neueinstellungen gegeben.